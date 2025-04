Ejército de Israel despedirá a reservistas de Fuerza Aérea que condenaron la guerra

TEL AVIV, Israel (AP) — El ejército de Israel indicó el viernes que despedirá a los reservistas de la Fuerza Aérea que firmaron una carta condenando la guerra en Gaza, acusándola de servir sólo a intereses políticos y de no de llevar a los rehenes de regreso a casa.

En un comunicado a The Associated Press, un oficial del ejército señaló que no se podía permitir que ningún cuerpo o individuo, incluidos los reservistas en servicio activo, "exploten su estatus militar mientras participan simultáneamente en los combates", calificándolo como un abuso de la confianza entre comandantes y subordinados.

El ejército explicó que ha decidido que cualquier reservista en activo que firmó la carta no podrá continuar con sus funciones, pero no indicó cuántos son los afectados ni si había iniciado ya los despidos.

Casi 1.000 reservistas y jubilados de la Fuerza Aérea de Israel firmaron una carta, publicada en la prensa israelí el jueves, en la que exigían el regreso inmediato de los rehenes, incluso a costa de poner fin a los combates.

La carta coincidió con el repunte de la ofensiva israelí en Gaza para tratar de presionar a Hamás para que acepte liberar a los 59 rehenes que siguen retenidos en el enclave, más de la mitad de los cuales están muertos. Israel ha impuesto un bloqueo a la entrada de alimentos, combustible y ayuda humanitaria que ha dejado a la población civil en una situación de grave escasez a medida que se agotan los suministros. Ha prometido apoderarse de grandes partes de la Franja y establecer un nuevo corredor de seguridad a través del territorio.

Aunque los soldados que firmaron la misiva no se negaron a seguir prestando servicio, forman parte de un creciente número de soldados israelíes que se han pronunciado en contra de la guerra, que ya lleva 18 meses. Algunos han contado que vieron o hicieron cosas que cruzaron límites éticos.

“Es completamente ilógico e irresponsable por parte de los responsables políticos israelíes... arriesgar la vida de los rehenes, arriesgar la vida de más soldados y arriesgar la vida de muchos, muchos más palestinos inocentes, cuando había una alternativa muy clara”, dijo a la AP Guy Poran, un piloto retirado de la Fuerza Aérea que encabezó la carta.

Afirmó que no está al tanto de que nadie que haya firmado la misiva haya sido cesado y agregó que, desde su publicación, ha recibido docenas de firmas más.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, restó importancia al texto el viernes, diciendo que fue escrito por un “pequeño puñado de malas hierbas, dirigidos por ONG financiadas por extranjeros cuyo único objetivo es derrocar al gobierno de derechas”. Cualquiera que anime a la desobediencia será despedido de inmediato. agregó.

En Israel, los soldados deben mantenerse al margen de la política y rara vez se pronuncian en contra del ejército. Tras el asalto liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel se unió rápidamente en una guerra contra el grupo insurgente. Las divisiones han aumentado a medida que avanza el conflicto, pero la mayoría de las críticas se ha centrado en el creciente número de soldados muertos y en el fracaso para recuperar a los rehenes, no en las acciones en Gaza.

Activistas por la liberación de los rehenes mantienen la presión

Los rehenes liberados y sus familias están haciendo todo lo posible para mantener la atención sobre su difícil situación y para instar al gobierno a sacarlos a todos de Gaza.

Con motivo del Día de Recuerdo del Holocausto de este año, Agam Berger, una observadora militar que fue capturada en el asalto insurgente y liberada en enero, actuará en la Marcha de los Vivos en Polonia, una marcha anual en Auschwitz que recuerda a los seis millones de judíos asesinados por la Alemania nazi y celebra el Estado de Israel.

Berger tocará un violín de 130 años que sobrevivió al Holocausto y fue llevado a Israel, en la ceremonia principal en el campo de concentración de Birkenau. Estará acompañada por el cantante Daniel Weiss, un residente en el kibutz de Be’eri cuyos padres fueron asesinados el 7 de octubre.

Por otra parte, la guerra en Gaza no muestra signos de amainar.

Desde que Israel puso fin a un alto el fuego de ocho semanas en marzo, anunció que seguirá avanzando en el enclave hasta que Hamás libere a los rehenes. Más de 1.000 personas han muerto en Gaza desde el colapso de la tregua, según Naciones Unidas.

El ejército israelí lanzó el viernes un aviso urgente a los residentes de varios vecindarios en el norte de Gaza para desalojar la zona de inmediato. Al menos 26 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en las últimas 24 horas según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

Brasil pide la entrega del cuerpo de un adolescente muerto bajo custodia israelí

También esta semana, la embajada de Brasil en Cisjordania dijo que solicitó la entrega inmediata del cadáver de un reo palestino de 17 años que murió bajo custodia israelí.

Un representante de la delegación diplomática brasileña en Ramallah dijo a la AP que estaban ayudando a la familia a acelerar el proceso para llevar el cuerpo de Walid Ahmad a casa. Ahmad tenía pasaporte brasileño.

Según un médico israelí que observó la autopsia, la inanición podría haber sido la causa principal de su muerte.

Ahmad había estado detenido durante seis meses sin cargos. Estaba extremadamente desnutrido y también mostraba signos de inflamación del colon y sarna, de acuerdo con el reporte del doctor Daniel Solomon, quien observó la autopsia, realizada por expertos israelíes, a petición de la familia del menor.

El servicio penitenciario israelí señaló que opera de acuerdo a la ley y que a todos los prisioneros se les otorgan derechos básicos.

