Ejército de Israel dice que dispararon dos proyectiles desde Gaza e interceptaron uno

El ejército israelí dijo que este domingo lanzaron dos proyectiles desde el norte de Gaza, uno de los cuales fue interceptado y el otro cayó en el sur de Israel sin que se reportaran víctimas.

Luego de que se activaran las sirenas en las áreas de Lakhish y Ashdod, "se lanzaron dos proyectiles desde la franja norte de Gaza", dijo el ejército al precisar que la fuerza aérea derribó uno, mientras que el segundo cayó en un área abierta.

Por el momento ningún grupo ha reivindicado el lanzamiento de estos artefactos, que en las últimas semanas se han convertido en episodios raros en medio del intenso ataque aéreo y terrestre del ejército israelí contra la ciudad de Gaza.

La agencia de Defensa Civil de Gaza informó que seis personas murieron en ataques israelíes desde el amanecer del domingo.

Testigos dijeron a AFP que durante la noche, Ciudad de Gaza tembló con ataques y fuego de artillería mientras el ejército intensificaba su ofensiva.

Israel se ha ensañado con Ciudad de Gaza, con bombardeos aéreos y disparos de tanques en un intento por tomar el control del lugar, casi dos años después del inicio de la guerra que ha devastado el territorio palestino.

El sábado, casi 90 personas murieron en todo el territorio, la mayoría de ellas en Ciudad de Gaza.

jd-str-az//pb/pc