Ejército de Israel lanza ataques contra Hezbolá tras agresión del grupo contra el país

Por Laila Bassam, Yomna Ehab y Nayera Abdallah

2 mar (Reuters) - El Ejército israelí anunció el lunes que estaba atacando objetivos de Hezbolá en todo el Líbano, después de que el grupo lanzara misiles y drones hacia el Estado judío en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

Los proyectiles lanzados por el grupo militante libanés fueron los primeros desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El grupo musulmán chiíta, uno de los principales aliados de Teherán en Oriente Medio, afirmó que lanzó el ataque contra Israel en respuesta al asesinato de Jamenei y a las continuas violaciones israelíes contra el Líbano.

Testigos dijeron que se escucharon explosiones en Beirut. Fuentes de seguridad libanesas informaron a Reuters que Israel había atacado los suburbios del sur de la capital libanesa, un bastión de Hezbolá.

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024, poniendo fin a más de un año de combates entre el Estado judío y Hezbolá. Desde entonces, ambas partes se han acusado de violar la medida.

(Reporte de Laila Bassam en Beirut, Yomna Ehab y Nayera Abdallah en El Cairo; Editado en español por Javier Leira)