Ejército de Mali abre investigación sobre muertes de civiles atribuidas a soldados

BAMAKO, Mali (AP) — El ejército de Mali informó que ya investiga a soldados acusados por los rebeldes separatistas tuareg de haber asesinado al menos a 24 civiles a principios de esta semana, en una infrecuente indagación sobre abusos a los derechos humanos desde que el ejército tomó el poder en 2020.

El Frente de Liberación de Azawad, el movimiento independentista tuareg del norte del país, acusó a soldados y mercenarios rusos del grupo Wagner de interceptar el lunes dos vehículos de transporte civil con destino a Argelia desde Gao, y de “ejecutar fríamente” al menos a 24 personas entre los pasajeros.

Sin referirse a los asesinatos, el Estado Mayor de las fuerzas armadas malienses denunció el miércoles las “campañas tóxicas” contra el ejército. El viernes, las autoridades anunciaron la apertura de una investigación sobre las muertes de civiles.

Los analistas dicen que es poco probable que la investigación declare culpables a las tropas o a los mercenarios rusos.

“El objetivo de las investigaciones será contrarrestar las acusaciones contra (el ejército) y Wagner, en lugar de tratar de encontrar alguna irregularidad por parte de estos últimos. La conclusión de la investigación probablemente dirá que esas acusaciones son falsas”, afirmó Rida Lyammouri, investigador de alto nivel del Policy Center for the New South, un centro de estudios marroquí.

Mali ha estado en crisis durante más de una década. En 2020, un grupo militar, aprovechando el descontento popular por los ataques de grupos yihadistas armados, tomó el poder en un golpe de Estado que derrocó al presidente democráticamente elegido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.