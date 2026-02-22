Ejército de México mata a poderoso capo narco Nemesio Oseguera "El Mencho" (medios)

El ejército mexicano abatió este domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicaron varios medios locales, aunque aún no hay confirmación oficial del gobierno.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de US$15 millones. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

La muerte de Oseguera fue informada por los diarios El Universal y Reforma, y la cadena Televisa.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

El Cártel de Oseguera fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.