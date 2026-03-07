Ejército de Nigeria anuncia haber abatido a 45 "bandidos" en el noroeste del país

Al menos 45 miembros de grupos armados localmente llamados "bandidos" murieron en un enfrentamiento con el ejército en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria, indicó este sábado el gobierno local en un comunicado.

En Katsina y en varios estados vecinos, la población sufre tanto los ataques de los yihadistas como de los grupos denominados "bandidos", que practican secuestros, asesinatos e incendian las casas tras saquearlas.

"El ejército nigeriano asestó un duro golpe a los bandidos que aterrorizan el estado de Katsina, neutralizando a 45 delincuentes durante un enfrentamiento en la zona del gobierno local de Danmusa", señaló Nasir Mua'zu, comisionado de Seguridad Interior y Asuntos Locales del estado de Katsina.

Según Mua'zu, bandidos procedentes del vecino estado de Zamfara habían atacado el jueves la aldea de Alhazawa, en la localidad de Musawa, armados con sofisticadas armas y desplazándose en motocicletas, pero sufrieron cuatro bajas.

Los bandidos regresaron el viernes para vengarse y se encontraron con soldados de la base operativa de Dan Ali, cerca de Musawa.

"Lo que siguió fue un combate intenso y feroz", señala el comunicado, que precisa que tres soldados murieron durante el enfrentamiento.

El ejército nigeriano está desplegado en la región desde hace varios años para combatir a estos grupos, pero la violencia persiste.

Los intentos de reconciliación mediante amnistías y compensaciones económicas no han logrado poner fin a los ataques.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha enviado 200 soldados a Nigeria para ayudar al ejército nigeriano a combatir a los yihadistas en el noreste del país, pero también a los bandidos.