Ejército de Sudán dice que recupera la última zona de la capital en manos de fuerzas paramilitares

EL CAIRO, Egipto (AP) — El ejército de Sudán anunció que recuperó el palacio presidencial en Jartum, el último bastión de las fuerzas paramilitares rivales en la capital, después de casi dos años de combates.

Videos en redes sociales mostraron a soldados en el interior y dieron como fecha el día 21 de Ramadán, que fue el viernes. Un oficial del ejército con rango de capitán hizo el anuncio en la grabación, y los detalles confirmaban que las tropas estaban dentro del complejo.

El palacio parecía estar en parte en ruinas y los pasos de los soldados hacían crujir los azulejos rotos bajo sus botas. Los soldados, con rifles de asalto y lanzagranadas propulsadas por cohetes, coreaban "¡Dios es el más grande!".

La caída del palacio —un complejo a orillas del río Nilo que fue la sede del gobierno antes del estallido de la guerra y que está inmortalizado en billetes y sellos— supone otro logro en el campo de batalla para el ejército. En los últimos meses, los militares han logrado avances constantes bajo el mando del general Abdel-Fattah Burhan.

Esto supone que las Fuerzas de Apoyo Rápido rivales, comandadas por el general Mohammed Hamdan Dagalo, han sido expulsadas de la capital en la guerra que comenzó en abril de 2023.

Las FAR no reconocieron de inmediato la pérdida, lo que probablemente no frenará los combates ya que el grupo y sus aliados aún controlan otros territorio en el país. El jefe de la agencia de Naciones Unidas para la infancia dijo que el conflicto ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo.

La guerra ha matado a más de 28.000 personas, obligó a millones a huir de sus hogares y llevó a algunas familias a comer hierba en un intento desesperado por sobrevivir mientras la hambruna arrasa parte del país. Otras estimaciones sugieren un número de fallecidos mucho más alto.

El palacio presidencial había sido la sede del poder durante la colonización británica y vio el izado de algunas de las primeras banderas sudanesas independientes en 1956. También ha sido la oficina principal del presidente y de otros altos funcionarios.

El ejército sudanés tuvo durante mucho tiempo el palacio y sus terrenos en el punto de mira, bombardeando y disparando al complejo.

Sudán, en el noreste de África, ha vivido en una situación de inestabilidad desde que un levantamiento popular forzó la destitución del presidente autocrático Omar al-Bashir en 2019. La breve transición hacia la democracia descarriló cuando Burhan y Dagalo lideraron un golpe de Estado militar en 2021.

Las FAR y el ejército comenzaron a combatir entre ellos en 2023.

Las fuerzas de Burhan, que incluyen el ejército y milicias aliadas, han avanzado frente a las FAR desde el comienzo de este año. Han recuperado una refinería clave al norte de Jartum y han presionado al grupo en sus posiciones en torno a la capital. Los combates han provocado un aumento de las bajas civiles.

Al-Bashir enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por llevar a cabo una campaña genocida a principios de la década de 2000 en la región occidental de Darfur con los Janjaweed, el precursor de las FAR. Grupos de derechos humanos y la ONU acusan a las FAR y a las milicias árabes aliadas de atacar nuevamente a grupos étnicos africanos durante esta guerra.

Desde que estalló el conflicto, tanto el ejército sudanés como las FAR han enfrentado acusaciones de abusos de los derechos humanos. Antes de que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejara el cargo en enero, el Departamento de Estado declaró que las FAR estaban cometiendo genocidio.

Ambos bandos niegan haber cometido abusos.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

