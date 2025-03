Ejército de Sudán toma edificios clave en Jartum tras recuperar el Palacio Republicano

EL CAIRO (AP) — El ejército de Sudán consolidó el sábado su control sobre Jartum, la capital, al recuperar más edificios gubernamentales clave un día después de haber arrebatado el palacio presidencial a un destacado grupo paramilitar.

El general de brigada Nabil Abdullah, portavoz del ejército sudanés, afirmó que las tropas expulsaron a las Fuerzas de Apoyo Rápido de la sede del Servicio Nacional de Inteligencia y del Hotel Corinthia, en el centro de la ciudad.

Los militares recuperaron también la sede del Banco Central de Sudán y otros edificios gubernamentales y educativos en la zona, explicó Abdullah. Cientos de combatientes de las FAR murieron mientras intentaban huir de la ciudad, agregó.

Hasta el momento, las FAR no han hecho declaraciones.

El avance del ejército se produjo cuando un grupo activista prodemocrático sudanés dijo que combatientes de las FAR habían matado al menos a 45 personas en una ciudad en la región occidental de Darfur.

El viernes, el ejército volvió a ocupar el palacio presidencial, que era la sede del gobierno antes de la guerra, en una importante victoria simbólica para el ejército tras casi dos años de guerra contra las FAR.

Dos periodistas y un conductor de la televisora estatal sudanesa murieron en un ataque con aviones no tripulados, que se atribuye a las FAR, según el Ministerio de Información. El teniente coronel Hassan Ibrahim, de la oficina de prensa del ejército, también perdió la vida en el incidente, apuntaron los militares.

Volker Perthes, ex enviado de la ONU para Sudán, dijo que los recientes avances militares obligarán a las FAR a retirarse a su bastión, en la región occidental de Darfur.

“El ejército ha logrado una victoria importante y significativa en Jartum, tanto militar como políticamente”, dijo Perthes a The Associated Press, y agregó que el ejército pronto despejará la capital y sus alrededores de las FAR.

Sin embargo, los avances no significan el fin de la guerra, ya que las FAR mantienen territorio en la región occidental de Darfur y en otros lugares. Perthes argumentó que la guerra probablemente se convertirá en una lucha insurgente entre las FAR basadas en Darfur y el gobierno liderado por militares en la capital.

“Las FAR se limitarán en gran medida a Darfur... Volveremos a principios de los años 2000”, dijo, en referencia al conflicto entre grupos rebeldes y el gobierno de Jartum, entonces liderado por el expresidente Omar al-Bashir.

Al inicio de la guerra, en abril de 2023, las FAR capturaron múltiples edificios gubernamentales y militares de la capital, entre ellos, el palacio presidencial, la sede de la televisora pública y el asediado cuartel general del ejército, conocido como Comando General. También ocuparon casas particulares, convirtiéndolas en bases para sus ataques contra las tropas.

En los últimos meses, el ejército tomó la delantera en los combates. Recuperó gran parte de Jartum y sus ciudades hermanas, Omdurmán y Jartum Norte, junto con otras ciudades en el país. A finales de enero, las tropas levantaron el sitio de las FAR sobre el Comando General, allanando el camino para recuperar el palacio menos de dos meses después.

Es probable que el ejército intente ahora reconquistar ahora el Aeropuerto Internacional de Jartum, a solo unos 2,5 kilómetros (1,5 millas) al sureste del palacio, que está controlado por las FAR desde el inicio del conflicto armado. Videos publicados el sábado en redes sociales presuntamente mostraban a soldados en una carretera que conduce al aeródromo.

Las FAR fueron acusadas el sábado de ser responsables de la muerte de al menos 45 personas en la ciudad de al-Maliha, en Darfur.

Los Comités de Resistencia prodemocráticos, una red de grupos juveniles que dan seguimiento a la guerra, dijeron que las FAR entraron en la ciudad el jueves y llevaron a cabo ataques. Entre los muertos había al menos una docena de mujeres, según una lista parcial de bajas publicada por el grupo.

Al-Maliha, una ciudad desértica estratégica en el norte de Darfur cerca de las fronteras con Chad y Libia, está a unos 200 kilómetros (125 millas) al norte de la ciudad de el-Fasher, que sigue bajo control del ejército sudanés a pesar de los ataques casi diarios de las FAR.

La guerra, que ha devastado la capital y otras ciudades en todo el país, ha cobrado la vida de más de 28.000 personas, ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares y ha hecho que algunas familias tengan que alimentarse de hierba en un intento desesperado por sobrevivir, mientras la hambruna se extiende por varias partes del país. Otras estimaciones sugieren que el número de víctimas mortales es mucho mayor.

Los combates se han caracterizado por atrocidades como violaciones masivas y asesinatos motivados étnicamente que equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, especialmente en la región occidental de Darfur, según las Naciones Unidas y grupos internacionales de derechos humanos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.