Ejército de Uganda niega haber capturado al líder de la oposición

El ejército de Uganda negó este sábado haber capturado al líder de la oposición y candidato presidencial, Bobi Wine, un día después de unas elecciones generales marcadas por episodios de violencia.

Wine afirmó el viernes que se encontraba bajo arresto domiciliario, y su partido escribió más tarde en la red social X que había sido "llevado por la fuerza" en un helicóptero militar desde su residencia.

El ejército negó categóricamente esa versión. "Los rumores sobre su supuesto arresto carecen de fundamento y son totalmente falsos", declaró a la AFP el portavoz militar Chris Magezi.

Wine, de 43 años y cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, se ha consolidado en los últimos años como el principal rival del presidente Yoweri Museveni, autodenominándose el "presidente del gueto" en referencia a los barrios marginales de Kampala donde creció.

Museveni, un exguerrillero que tomó el poder en 1986, mantiene un control absoluto del Estado y del aparato de seguridad del país africano, y ha reprimido con dureza a cualquier adversario durante su mandato.

Con más del 80% de los votos escrutados el viernes, Museveni encabezaba el recuento con un 73,7% frente al 22,7% de Wine, según la Comisión Electoral.

Los resultados finales están previstos para alrededor de las 13H00 GMT de este sábado.

La jornada electoral del jueves estuvo marcada por importantes problemas técnicos. También se registraron denuncias de violencia contra la oposición.