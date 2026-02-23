Ejército despliega 2.500 efectivos en el oeste de México tras muerte de "El Mencho"

El Ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio "El Mencho" Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

"Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar" la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.

"La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo", añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.