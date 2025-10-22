LA NACION

Ejército EEUU ataca presunta embarcación narcotraficante en el Pacífico

(Agrega detalles)

WASHINGTON, 22 oct (Reuters) - El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque contra una embarcación presuntamente del narcotráfico la noche del martes en aguas del Océano Pacífico frente a Sudamérica, informó el miércoles un funcionario estadounidense a Reuters.

El ataque es la primera operación militar estadounidense conocida en el Pacífico desde el inicio de una nueva ofensiva contra el narcotráfico que dio lugar a por lo menos siete ataques en el Caribe, en los que han muerto al menos 27 personas, y aumentó drásticamente las tensiones con Venezuela y Colombia.

Los ataques forman parte de la campaña de Trump contra lo que dice que es una amenaza "narcoterrorista" que emana de Venezuela y está vinculada a su presidente, Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha estado aumentando su presencia militar en el Caribe, incluyendo destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6500 soldados.

Trump dijo la semana pasada que también había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. (Reporte de Idrees Ali, Phil Stewart y Katharine Jackson; Editado en Español por Manuel Farías)

