Ejército EEUU se prepara para operaciones en Irán que podrían durar semanas

Trump afirma que ha sido difícil llegar a un acuerdo con Irán.

Estados Unidos espera que Irán tome represalias, según ‌un funcionario

Una campaña prolongada conlleva más riesgos para ‌las fuerzas estadounidenses y ⁠para Oriente Medio en general.

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 14 feb (Reuters) -

El ejército estadounidense se está preparando para la posibilidad de operaciones sostenidas durante semanas contra Irán si el presidente Donald Trump ordena un ataque, informaron dos funcionarios estadounidenses a Reuters, en lo que podría convertirse ​en un ⁠conflicto mucho más grave ⁠de los que se han visto anteriormente entre ambos países.

La revelación de los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada ​de la planificación, aumenta lo que está en juego en la diplomacia en curso entre Estados Unidos e Irán.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared ‌Kushner mantendrán negociaciones con Irán el martes en Ginebra, con representantes de Omán actuando como mediadores. ​El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el sábado que, aunque la ​preferencia de Trump era llegar a un acuerdo con Teherán, "eso es muy difícil de conseguir".

Mientras, Trump ha acumulado fuerzas militares en la región, lo que ha suscitado el temor de una nueva acción militar. Funcionarios estadounidenses dijeron el viernes que el Pentágono enviaría un portaaviones adicional a Oriente Medio, sumando miles de soldados más, junto con aviones de combate, destructores con misiles guiados y otra potencia de fuego capaz de lanzar ataques y defenderse de ellos.

Trump, en declaraciones a los soldados estadounidenses el viernes en una base de ​Carolina del Norte, planteó abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, afirmando que "parece que eso sería lo mejor que podría pasar". Se negó a revelar quién quería que tomara el poder en Irán, pero dijo ⁠que "hay gente".

"Durante 47 años, han estado hablando y hablando y hablando", dijo Trump.

Trump lleva mucho tiempo mostrando su escepticismo sobre el envío de tropas terrestres a Irán, y el año pasado dijo que "lo último que ‌se quiere hacer es enviar fuerzas terrestres", y el tipo de armamento estadounidense desplegado hasta ahora en Oriente Medio sugiere opciones de ataque principalmente por parte de las fuerzas aéreas y navales.

En Venezuela, Trump demostró su disposición a recurrir también a fuerzas de operaciones especiales para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, en una incursión el mes pasado.

Cuando se le consultó sobre los preparativos para una posible operación militar estadounidense prolongada, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo: "El presidente Trump tiene todas las opciones sobre la mesa con respecto a Irán".

"Escucha una variedad de perspectivas sobre cualquier asunto, pero toma la decisión final basándose en lo que es mejor para nuestro país ‌y la seguridad nacional", dijo Kelly.

El Pentágono se negó a hacer comentarios.

Estados Unidos envió dos portaaviones a la región el año pasado, cuando llevó a cabo ⁠ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

Sin embargo, la operación "Midnight Hammer" de junio fue esencialmente un ataque puntual estadounidense, con bombarderos furtivos que volaron desde Estados Unidos para atacar instalaciones ‌nucleares iraníes. Irán llevó a cabo un ataque de represalia muy limitado contra una base estadounidense en Qatar.

AUMENTO DE LOS RIESGOS

La ⁠planificación en curso esta vez es más compleja, según los funcionarios.

En una campaña sostenida, el ejército estadounidense podría atacar instalaciones ⁠estatales y de seguridad iraníes, no solo infraestructura nuclear, dijo uno de los funcionarios. Declinó dar detalles específicos.

Los expertos afirman que los riesgos para las fuerzas estadounidenses serían mucho mayores en una operación de este tipo contra Irán, que cuenta con un formidable arsenal de misiles. Los ataques de represalia iraníes también aumentan el riesgo de un conflicto regional.

El mismo funcionario dijo que Estados Unidos esperaba plenamente que Irán tomara represalias, lo que daría lugar a una serie de ataques y represalias durante un ‌tiempo.

La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron a las preguntas sobre los ​riesgos de represalias o de un conflicto regional.

Trump ha amenazado repetidamente con bombardear Irán por sus programas nucleares y de misiles balísticos y por aplastar la disidencia interna. El jueves advirtió que la alternativa a una solución diplomática sería "muy traumática, muy traumática".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que en caso de ataques contra territorio iraní, podría tomar represalias contra cualquier base militar estadounidense.

Estados Unidos mantiene bases en todo Oriente ‌Medio, incluyendo Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; edición en Español de Manuel Farías)