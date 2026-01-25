Ejército israelí a soldado sospechoso de extorsionar a familia palestina

El ejército israelí inició una investigación sobre un soldado sospechoso de inventar el secuestro de un palestino detenido para exigir un rescate a su familia, según informó la institución militar a AFP el domingo.

Según The Times of Israel, el hombre se encontraba retenido en un centro de detención cuando un guardia de la policía militar lo fotografió y luego envió la imagen a su familia, afirmando falsamente que había sido secuestrado.

El soldado había pedido a la familia una transferencia de dinero a cambio de su liberación, informó la radio israelí.

Al ser contactado por AFP, el ejército confirmó la apertura de una investigación, pero se negó a proporcionar más detalles mientras el proceso estuviera en curso.