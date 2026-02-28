Ejército israelí afirma haber atacado a altos cargos iraníes en Teherán

El ejército israelí afirmó este sábado haber haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

El texto agrega que el ejército "evalúa actualmente los resultados del ataque" y se encuentra "en estado de preparación en varios frentes" por si la campaña "se extiende a otros teatros" de operaciones.

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque "en un plan operativo elaborado durante meses", añade.

De acuerdo con la radio y televisión pública israelí el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

"En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel", declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres, en una sesión informativa a la que asistió la AFP.