Ejército israelí afirma haber interceptado un misil lanzado desde Yemen

El ejército israelí afirmó el miércoles haber interceptado un misil disparado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes han lanzado ataques regulares que, según ellos, responden a la ofensiva israelí en Gaza.

"Tras las sirenas que sonaron hace poco en varias zonas de Israel, un misil lanzado desde Yemen fue interceptado" por la Fuerza Aérea Israelí, afirmaron los militares.

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría del disparo.

Sin embargo, los hutíes, respaldados por Irán, han lanzado repetidamente misiles y drones contra Israel desde que se desencadenó la guerra en Gaza por el ataque de su aliado palestino Hamás en octubre de 2023.

Los rebeldes, que afirman actuar en apoyo de los palestinos, suspendieron sus ataques durante un alto el fuego de dos meses en Gaza que finalizó en marzo, pero los reanudaron después de que Israel retomara sus operaciones a gran escala.

Israel ha llevado a cabo múltiples bombardeos de represalia en Yemen, dirigidos contra puertos controlados por los hutíes y el aeropuerto de la capital rebelde, Saná.