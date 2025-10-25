Ejército israelí afirma haber llevado a cabo un ataque aéreo contra la Yihad Islámica en Gaza

El ejército israelí declaró el sábado que llevó a cabo un ataque aéreo contra un presunto miembro de la Yihad Islámica en el centro de Gaza, a pesar del alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde hace dos semanas está en vigor una frágil tregua entre Hamás -aliado de la Yihad Islámica- e Israel, aunque este último se reserva el derecho a defenderse y proteger a sus tropas de ataques.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron un ataque preciso en la zona de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, dirigido contra un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica que planeaba llevar a cabo un ataque inminente contra tropas de las FDI", indicó el ejército.

El ataque alcanzó un vehículo civil, hiriendo a cuatro personas, según el hospital Al Awda.

"El hospital recibió a cuatro personas heridas tras el ataque de la ocupación israelí contra un vehículo civil en la zona del Club Al Ahli, en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza", señaló el centro médico.

El ejército añadió que continuará sus operaciones en Gaza "para eliminar cualquier amenaza inmediata" contra sus tropas.

