Ejército israelí afirma que atacó a líderes de Hamas, tras ruido de explosiones en Doha
El ejército israelí afirmó que apuntó contra líderes de Hamas este martes, después de que periodista
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ejército israelí afirmó que apuntó contra líderes de Hamas este martes, después de que periodistas de AFP en Doha reportaran explosiones y humaredas en la capital catarí, donde el movimiento islamista palestino tiene su oficina política.
"El [ejército israelí] y la [agencia de seguridad israelí] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamas", indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.
Según la cadena catarí Al Jazeera, que citó a un funcionario de Hamas, el bombardeó alcanzó a negociadores del movimiento islamista en Doha. Un periodista de AFP constató que el ataque impactó en un complejo utilizado por Hamas en esa ciudad.
ac-jd/jsa/jvb/mb
Otras noticias de Hamas
Más leídas
- 1
Milei y los clavos en el cajón equivocado
- 2
Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido
- 3
Los 10 autos que se lanzarán dentro de poco y prometen revolucionar al mercado mundial
- 4
Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming