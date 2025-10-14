Ejército israelí afirma que la Cruz Roja está en camino para recoger los cuerpos de más rehenes

El ejército israelí informó este martes que la Cruz Roja está en camino para recoger los cuerpos de varios rehenes retenidos por milicianos palestinos en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza con Israel.

"La Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde se le entregarán varios ataúdes con los restos de los rehenes fallecidos", señaló en un comunicado.

Hamás entregó el lunes los restos mortales de cuatro rehenes, pocas horas después de liberar a los últimos 20 secuestrados que seguían vivos tras dos años de cautiverio, desde el ataque del 7 de octubre de 2023 del movimiento islamista palestino en territorio israelí.

Un alto mando de Hamás declaró a AFP que el movimiento islamista palestino entregará los cadáveres de entre cuatro y seis rehenes el martes en la noche.

