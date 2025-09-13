Ejército israelí afirma que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza

El ejército israelí afirmó el sábado que más de 250.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, tras una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave.

“Según las estimaciones del ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad”, indicó en X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee.

Naciones Unidas estima que alrededor de un millón de palestinos viven en Gaza y sus alrededores.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas áreas impiden que AFP pueda verificar de forma independiente los detalles proporcionados por los militares o los informes de la agencia de defensa civil del territorio palestino.

El sábado, el ejército israelí lanzó panfletos instando a los residentes en los distritos del oeste a evacuar la zona, mientras la agencia de Defensa Civil de Gaza informaba de continuos ataques aéreos.

“El ejército israelí está operando con mucha intensidad en su área y está decidido a desmantelar y derrotar a Hamas”, decía el panfleto.

“Por su seguridad, evacúen de inmediato a través de la calle Al Rashid hacia el sur de Wadi Gaza. Están advertidos”.

Israel ha enfrentado creciente presión internacional para detener su ofensiva, pero afirma que está decidido a desmantelar a Hamas en lo que describe como uno de los últimos bastiones del grupo.

En las últimas semanas, el ejército ha concentrado sus ataques en edificios de gran altura y afirma que han sido utilizados por milicianos de Hamas.

Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional han advertido contra el asalto militar por temor a que empeore la ya grave situación humanitaria en la ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado que se vive una situación de hambruna.

Según la agencia de Defensa Civil, los ataques israelíes mataron a cinco personas desde la madrugada del sábado. El viernes, al menos 50 personas murieron en todo el territorio, informó la misma fuente.

“Cada noche nos vamos a dormir sin saber si despertaremos vivos”, dijo a AFP Umm Anas al Ashqar, residente de la ciudad de Gaza.

“El bombardeo a nuestro alrededor nunca se detiene (...) Nos quedamos en nuestra casa porque no tenemos a dónde más ir. Esto no es vida. La muerte sería más fácil que esto”.

