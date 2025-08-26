Ejército israelí afirma que su ataque del lunes en Gaza apuntaba a una cámara de Hamas

El ejército israelí afirmó el martes que su ataque contra un hospital en la Franja de Gaza, en el que murieron cinco periodistas, tenía como objetivo una cámara del movimiento islamista palestino Hamás.

De acuerdo con una "investigación inicial", los soldados "identificaron una cámara colocada por Hamás en la zona del hospital Nasser, utilizada para observar la actividad de las tropas [israelíes] con el fin de dirigir actividades terroristas contra ellas" y "actuaron para eliminar la amenaza", señaló el ejército en un comunicado.

Seis "terroristas" murieron en el ataque perpetrado el lunes, en el que perdieron la vida 20 personas en total, añadió la misma fuente. Los seis nombres difundidos por el ejército israelí no corresponden a ninguno de los periodistas fallecidos.