Ejército israelí anticipa que no todos los rehenes muertos serán devueltos de Gaza el lunes, dice alto mando

El ejército israelí no espera que todos los rehenes muertos que están en Gaza sean devueltos el lunes, afirmó este domingo un alto mando militar.

"Es algo que desafortunadamente anticipamos, que no todos los rehenes muertos sean entregados mañana", declaró el responsable en un punto de prensa en el que habló bajo condición de anonimato.

Más temprano, Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, informó a los periodistas que se crearía un "organismo internacional" para localizar los restos de los cautivos que no fueran devueltos como parte del canje del lunes de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

glp-jd/jsa/eg/an