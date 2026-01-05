Ejército israelí anuncia medidas de vigilancia electrónica en colonias

El ejército israelí anunció este lunes que autorizó la vigilancia electrónica de quienes estén sujetos a restricciones de movimiento en Cisjordania ocupada, sobre todo colonos violentos, según medios israelíes, en un contexto de repunte de los incidentes desde que empezó la guerra de Gaza.

Con la medida, el ejército busca velar por el cumplimiento de las medidas administrativas.

Según Channel 12, la vigilancia se llevará a cabo con pulseras electrónicas.

La medida se habría adoptado, según el canal, a petición del jefe del Shin Bet (la agencia de seguridad interior israelí), David Zini, para atajar la violencia cometida por colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania.

El ejército dijo a la AFP que la medida se aplicará tanto a israelíes como a palestinos.

La organización de extrema derecha Honenu, que presta asistencia jurídica a colonos acusados de violencia, calificó la decisión de "gesto antidemócratico" y dijo que "recuerda a la conducta de regímenes opresivos".

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Aparte de Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel, más de 500.000 israelíes viven actualmente en colonias consideradas ilegales por la ONU, conviviendo con unos tres millones de palestinos.

Desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, la violencia de algunos colonos, sobre todo los que viven en "puestos de avanzadilla" ilegales, según la ley israelí, se incrementó.

Según oenegés que recopilan los incidentes, los autores de esas agresiones casi nunca son llevados ante la justicia.