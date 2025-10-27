Ejército israelí anuncia que la Cruz Roja recibió el féretro de un rehén en Gaza

El ejército israelí afirmó este lunes que la Cruz Roja recibió un ataúd con los restos de un rehén retenido en Gaza, en el marco de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás.

"Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con un rehén muerto les fue entregado" y está siendo llevado a las tropas del ejército israelí en la Franja de Gaza, indicó el cuerpo armado.

Una fuente del movimiento islamista palestino Hamás confirmó esta información a la AFP. "El cuerpo de un cautivo israelí que había sido encontrado hoy en la Franja de Gaza le fue entregado a la Cruz Roja", indicó la fuente.

glp/dc/sg/hme/jvb/eg