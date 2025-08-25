Ejército israelí anuncia una "investigación" tras ataque a un hospital en Gaza

El ejército israelí anunció el lunes haber ordenado la apertura de una "investigación" tras un bombardeo mortal contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, que dejó 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas, según la Defensa Civil.

"Más temprano en el día (lunes), las tropas del ejército israelí llevaron a cabo un ataque en la zona del hospital Naser en Jan Yunis. El jefe del Estado Mayor ordenó que se realizara una investigación preliminar lo antes posible", declaró el ejército en un comunicado, añadiendo que "lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas en cuanto tales".