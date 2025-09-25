Ejército israelí ataca objetivos hutíes en la capital de Yemen

El ministro de Defensa de Israel declaró el jueves que el ejército había atacado una serie de objetivos hutíes en Saná, la capital de Yemen controlada por estos rebeldes, tras un ataque la víspera con drones hutíes que dejó 22 heridos en el sur de Israel.

"Acabamos de asestar un golpe contundente a numerosos objetivos terroristas de la organización terrorista hutí en Saná", escribió el ministro de Defensa, Israel Katz, en X.

Katz precisó que el ejército había "atacado varios campamentos militares, incluyendo un campamento del estado mayor hutí, eliminado a decenas de operativos terroristas hutíes y destruido almacenes de drones y armamentos".

El canal de televisión de los rebeldes proiraníes, Al-Masirah, había anunciado anteriormente ataques aéreos israelíes en Saná, y un colaborador de la AFP en el lugar confirmó haber escuchado explosiones en la ciudad.

"Una agresión israelí apuntó a la capital Saná", advirtió el canal de televisión de los rebeldes hutíes.

El ataque ocurrió mientras Al-Massirah acababa de anunciar el inicio de la transmisión de un discurso del líder de los rebeldes respaldados por Irán, Abdelmalek al Huthi.

La ciudad costera israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue alcanzada el miércoles por un dron disparado desde Yemen, informó el ejército israelí, y los servicios de emergencia reportaron 22 heridos, dos de ellos en estado grave.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen se atribuyeron la responsabilidad del ataque, que ocurrió el segundo día de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

Esta fue la segunda vez que Eilat, un balneario en el extremo sur de Israel, es alcanzada por un dron extranjero en menos de una semana, según las autoridades israelíes.

