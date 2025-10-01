Ejército israelí bloqueará el acceso al norte de Gaza para los habitantes del sur
El ejército israelí anunció el miércoles que cerrará el último acceso al norte de la Franja de Gaza
El ejército israelí anunció el miércoles que cerrará el último acceso al norte de la Franja de Gaza para los residentes del sur del territorio palestino, a partir de las 12:00 (09:00 GMT).
"Habitantes de Gaza, la calle Al Rashid será cerrada al tráfico desde el sector sur de la Franja a partir de las 12:00", indicó un comunicado divulgado en árabe por el portavoz militar Avichay Adraee en redes sociales.
"El paso hacia el sur seguirá estando autorizado para quienes no pudieron evacuar de Ciudad de Gaza, donde el ejército israelí prosigue su ofensiva", puntualizó. "En esta etapa, el ejército israelí permite el libre desplazamiento hacia el sur sin inspección", agrega el comunicado.
