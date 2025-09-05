Ejército israelí bombardea un edificio en Ciudad de Gaza

El ejército israelí afirmó este viernes que bombardeó un edificio utilizado por el movimiento islamista Hamás en Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino que Israel se prepara a tomar.

"Hamás había instalado dentro de ese edificio infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas del ejército israelí", indicó el ejército en un comunicado.

"Antes del ataque, se tomaron medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia", agrega la nota.

Israel ha intensificado sus bombardeos en Ciudad de Gaza desde que anunció sus planes de capturar la mayor urbe del enclave palestino tras casi dos años de guerra con Hamás.

Una hora antes del bombardeo de este viernes, el ejército israelí afirmó haber "identificado una importante actividad terrorista de Hamás en una amplia variedad de infraestructuras de Ciudad de Gaza, especialmente en edificios de gran altura".

Y advirtió que "en los próximos días, atacará estructuras que se han convertido en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotiradores y antitanques, y complejos de mando y control".

Una infografía animada que acompañaba al primer comunicado mostraba una cámara de video en lo alto del inmueble con un "centro de mando de observación" de Hamás y una "ruta de túneles subterráneos".

"Las noticias sobre el inicio de los bombardeos israelíes contra edificios de apartamentos son aterradoras. Todo el mundo está asustado y no sabe adónde ir", afirmó Ahmed Abu Wutfa, de 45 años, que vive en la quinta planta de un edificio al oeste de Ciudad de Gaza.

"Mis hijos están aterrorizados, y yo también. No hay ningún lugar seguro, solo esperamos que la muerte llegue pronto", declaró por teléfono a AFP.

La Defensa Civil de Gaza reportó este viernes 19 muertos en bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza y sus alrededores, una zona en la que, según estimaciones de la ONU, viven casi un millón de personas.

