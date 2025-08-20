Ejército israelí convocará a 50.000 reservistas para la nueva fase de la guerra en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Un militar israelí afirmó el miércoles que los principales generales del país han aprobado planes para convocar a decenas de miles de reservistas con el fin de comenzar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza.

El militar, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hacer declaraciones públicas, señaló que el ejército operará en partes de la Ciudad de Gaza donde el ejército israelí aún no ha operado y donde Hamás sigue activo.

Las tropas israelíes ya operan en los barrios de Zeitoun y Jabaliya de la Ciudad de Gaza para preparar el terreno para la operación ampliada, que se espera reciba la aprobación del jefe del Estado Mayor en los próximos días.

Aún no está claro cuándo comenzará la operación. El militar indicó que se convocarán 50.000 reservistas en el próximo mes, casi duplicando el número de reservistas activos a 120.000.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo a principios de este mes que el objetivo era asegurar la liberación de los rehenes restantes y garantizar que Hamás y otros milicianos nunca más puedan amenazar a Israel.

Los milicianos liderados por Hamás iniciaron la guerra cuando atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos. Hamás dice que solo liberará al resto a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.

La ofensiva planificada en la Ciudad de Gaza y los campamentos centrales ha intensificado la condena internacional de Israel y ha alimentado los temores de otro desplazamiento masivo entre los palestinos.

Cientos de miles de personas desplazadas se refugian en la ciudad y esta alberga algunos de los últimos vestigios de infraestructura crítica que quedan en Gaza.

Mediadores y Hamás dicen que han acordado los términos de un alto el fuego, pero la respuesta de Israel sigue siendo incierta ya que los miembros de la coalición de Netanyahu se oponen a un acuerdo por fases que no "complete la derrota de Hamás".

