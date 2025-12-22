Ejército israelí dice está examinando muerte de un adolescente palestino en Cisjordania

Por Ali Sawafta

QABATIYA, CISJORDANIA, 22 dic (Reuters) - El ejército israelí dijo que estaba revisando un incidente en Cisjordania en el que unos soldados mataron a tiros a un palestino de 16 años que, según ellos, les arrojó un ladrillo, después de que imágenes de cámaras de seguridad parecieran mostrar que no lo estaba haciendo cuando le dispararon.

Consultado por el video, un portavoz militar israelí declaró: "Un palestino sospechoso de arrojar un bloque a los soldados de las IDF (Fuerzas de Defensa Israelíes) fue abatido. El incidente está siendo revisado".

Funcionarios palestinos dijeron que Rayyan Mohammad Abu Mualla murió por disparos el sábado en la ciudad de Qabatiya, en el norte de Cisjordania ocupada, durante una incursión del ejército israelí.

El ejército israelí dijo inicialmente el sábado que "durante una actividad operativa de las FDI en la zona de Qabatiya, un terrorista lanzó un bloque hacia los soldados, que respondieron con fuego y eliminaron al terrorista".

Las imágenes de CCTV mostraban a dos soldados israelíes -uno agachado y otro de pie en una esquina iluminada por la noche- y a un tercer soldado que parecía tomar posiciones en una calle adyacente que conduce a la misma esquina.

A continuación se ve a una persona caminando por la calle y, al llegar a la esquina, recibe un disparo del soldado agazapado y cae de espaldas al suelo.

El video no parece mostrarle lanzando un bloque ni sujetándolo.

El video comienza seis minutos antes del tiroteo, mostrando las calles vacías y, a continuación, un vehículo militar circulando por la calle mientras una persona se asoma desde un tejado y otra por una ventana cuando los soldados llegan al lugar.

La persona a la que disparan aparece en el video tres segundos antes del tiroteo, y no es posible determinar qué estaba haciendo o sosteniendo antes de que se la vea.

La grabación fue obtenida del propietario de la cámara de seguridad y su ubicación y fecha fueron verificadas por Reuters. El incidente está parcialmente oculto debido al ángulo de la cámara y a la escasa luz.

La madre de Abu Mualla, Ibtihal, dijo que los militares israelíes se habían llevado su cuerpo.

"Podrían haberle disparado en la pierna, mi hijo no les tiró nada", dijo Mualla. "Quiero enterrar a mi hijo con dignidad", añadió.

El ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Desde enero, cuando Israel comenzó a intensificar las redadas en el norte de Cisjordania, las fuerzas israelíes han matado a 53 menores palestinos, según el ministerio de Sanidad palestino.

Israel afirma que las redadas tienen por objeto hacer frente a los militantes palestinos y frustrar los ataques contra israelíes. (Reporte adicional de Maayan Lubell. Redacción: Tamar Uriel-Beeri y Maayan Lubell. Edición de Frances Kerry. Editado en español por Natalia Ramos)