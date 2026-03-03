Ejército israelí dice estar desplegado en "varios puntos" del sur de Líbano

El ejército israelí afirmó este martes que sus soldados están desplegados en "varios puntos" del sur de Líbano, en paralelo a la campaña de bombardeos contra el movimiento proiraní Hezbolá iniciada el día anterior.

"No se trata de una operación terrestre. Es una medida táctica (...) destinada a garantizar la seguridad de nuestro pueblo", aseguró a la prensa extranjera el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz internacional del ejército.

"Hemos posicionado soldados en la zona fronteriza en puntos adicionales para defender a nuestros civiles e impedir que Hezbolá los ataque", aseguró el vocero. El ejército israelí ya mantenía militares en cinco posiciones que considera estratégicas en territorio libanés desde el alto el fuego de noviembre de 2024.