Ejército israelí dice haber interceptado un misil lanzado desde Yemen

El ejército israelí informó el jueves que interceptó un misil procedente de Yemen, desde donde los rebeldes hutíes lanzan regularmente ataques contra Israel en apoyo, según ellos, a la población de Gaza.

"Las fuerzas aéreas israelíes interceptaron hace poco un misil lanzado desde Yemen", indicaron los militares en un comunicado.

Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el lanzamiento, aunque los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, disparan con frecuencia proyectiles y drones contra territorio israelí en solidaridad con los palestinos.

Gaza se encuentra sumida en una guerra devastadora desencadenada por el ataque contra Israel perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el movimiento islamista Hamas, aliado de los hutíes.

Israel ha llevado a cabo varios ataques de represalia en Yemen, dirigidos contra regiones controladas por los rebeldes, incluidos puertos del oeste del país y el aeropuerto de la capital Saná.

Los hutíes también han atacado barcos supuestamente vinculados a Israel, en el mar Rojo y el golfo de Adén, como una forma de presionar por el fin de la guerra en Gaza.