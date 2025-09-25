Ejército israelí dice que 700.000 palestinos han huido de Ciudad de Gaza

El ejército israelí afirmó este jueves que desde finales de agosto unos 700.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja, en plena ofensiva terrestre desplegada con el objetivo de "destruir" al movimiento islamista Hamás.

"Han evacuado 700.000 palestinos", declaró el ejército en respuesta a una pregunta de AFP sobre el número de personas que huyeron desde fines de agosto del mayor núcleo urbano del enclave. En aquel momento, la ONU estimaba que 1 millón de personas vivían en Ciudad de Gaza y alrededores.

En una nota publicada el domingo, la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU, la OCHA, dio una cifra más conservadora, y afirmaba que habían huido de la ciudad unos 388.000 palestinos.

mj/mib/avl/mb