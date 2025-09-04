Ejército israelí dice que controla 40% de Ciudad de Gaza, planea ampliar la operación

(Agrega datos, contexto y citas; añade autor y procedencia)

Por Steven Scheer y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 4 sep (Reuters) -

Israel controla ya el 40% de Ciudad de Gaza, declaró el jueves un portavoz militar, mientras sus bombardeos obligaban a más palestinos a abandonar sus hogares, aunque miles de residentes desafiaban las órdenes israelíes de marcharse, quedándose en las ruinas al paso del último avance israelí.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de que la ofensiva israelí en todo el enclave acabó con la vida de al menos 53 personas el jueves, la mayoría en la Ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes han avanzado a través de los suburbios exteriores y se encuentran ahora a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

"Seguimos dañando las infraestructuras de Hamás. Hoy controlamos el 40% del territorio de Ciudad de Gaza", declaró en rueda de prensa el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, nombrando los barrios de Zeitoun y Sheikh Radwan. "La operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días".

"Seguiremos persiguiendo a Hamás por todas partes", dijo, añadiendo que la misión sólo terminará cuando los rehenes restantes de Israel sean devueltos y termine el dominio del grupo militante.

Defrin confirmó que el jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir, dijo a los ministros que sin un plan para el día después tendrán que imponer el gobierno militar en Gaza. Miembros de extrema derecha del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu han estado presionando para que Israel imponga un gobierno militar en Gaza y establezca asentamientos allí, algo que Netanyahu ha descartado hasta ahora.

Israel lanzó la ofensiva en Ciudad de Gaza el 10 de agosto, en lo que según Netanyahu es un plan para derrotar a los milicianos de Hamás en la zona donde las tropas israelíes combatieron más duramente en la fase inicial de la guerra.

La campaña ha suscitado críticas internacionales debido a la grave crisis humanitaria en la zona, y ha provocado inusuales expresiones de preocupación dentro de Israel, incluidos relatos de tensiones sobre la estrategia entre algunos mandos militares y dirigentes políticos.

"Esta vez no voy a salir de casa. Quiero morir aquí. No importa si nos vamos o nos quedamos. Decenas de miles de los que abandonaron sus hogares también fueron asesinados por Israel, así que ¿para qué molestarse?", dijo a Reuters Um Nader, madre de cinco hijos en Ciudad de Gaza, a través de un mensaje de texto.

Los residentes afirmaron que Israel bombardeó los distritos de Zeitoun, Sabra, Tuffah y Shejaia de Ciudad de Gaza por tierra y aire.

Los tanques penetraron en la parte oriental del distrito de Sheikh Radwan, destruyendo casas y provocando incendios en los campamentos de tiendas de campaña.

En un intenso bombardeo en el barrio de Tuffah, los médicos dijeron que cinco casas resultaron dañadas por ataques israelíes que mataron a ocho personas e hirieron a docenas más.

Gran parte de la Ciudad de Gaza quedó arrasada en las primeras semanas de la guerra, entre octubre y noviembre de 2023. Cerca de un millón de personas habitaban allí antes de la guerra, y se cree que cientos de miles han vuelto a vivir entre las ruinas, sobre todo desde que Israel ordenó a la población que abandonara otras zonas y lanzó ofensivas en otros lugares.

Israel, que ahora ha ordenado a los civiles que abandonen de nuevo la ciudad de Gaza por su seguridad, afirma que 70.000 lo han hecho, dirigiéndose hacia el sur. Responsables palestinos afirman que menos de la mitad de esa cifra se ha marchado, y que muchos miles siguen en la trayectoria del avance israelí.

(Reporte adicional de Emily Rose en Jerusalén, Dawoud Abu Alkas en Gaza y Patricia Zengerle en Washington; editado en español por Irene Martínez y Carlos Serrano)