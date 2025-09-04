Ejército israelí dice que controla el 40% de Ciudad de Gaza

El ejército israelí afirmó este jueves que controla el 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, después de una jornada con más de 60 muertos en toda la Franja, según la Defensa Civil local.

Casi dos años después del inicio de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí intensificó en las últimas semanas sus bombardeos y operaciones terrestres en Ciudad de Gaza.

Sin embargo, ni el ejército ni el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunciaron públicamente el inicio de la gran ofensiva para tomar la ciudad, prevista en un plan aprobado en agosto.

Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, de los 64 palestinos muertos, 30 perecieron en bombardeos contra Ciudad de Gaza, presentada por el ejército como el último gran bastión de Hamas en el territorio palestino.

En el hospital Al Shifa de esa urbe, cuerpos envueltos en sudarios blancos yacían en el suelo de la morgue.

Una mujer acariciaba la cabeza de su hijo muerto mientras su cuerpo permanecía afuera sobre una camilla. "¿Con quién me dejas, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué?", lloraba.

En un video emitido este jueves, el general de brigada Effie Drefin, portavoz del ejército israelí, declaró que sus tropas controlan "el 40% del territorio de Ciudad de Gaza".

"La operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días. (...) Aumentaremos la presión sobre Hamas hasta que sea derrotado", agregó.

El ejército israelí controla actualmente alrededor del 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 km2 bajo su asedio desde el inicio del conflicto.

La ONU ha declarado allí una situación de hambruna, lo que Israel niega.

- "Un millón" -

Según estimaciones de la ONU, cerca de un millón de personas viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores. Testigos afirman que miles de palestinos huyeron de la urbe en las últimas semanas.

El miércoles, un alto mando militar declaró que Israel esperaba que "un millón" de personas huyeran hacia el sur.

En Tel al Hawa, barrio del oeste de Ciudad de Gaza donde se produjo un ataque este jueves, imágenes de AFP muestran a palestinos frente a tiendas dañadas, recogiendo pertenencias esparcidas.

Isra al Basus, que vive allí, relató haber visto la tienda vecina a la suya en llamas. "Mis hijos y yo dormíamos cuando escuchamos los bombardeos.

Cayó metralla sobre nosotros y mis cuatro hijos empezaron a gritar", relató.

Más al sur, en el campo de refugiados de Nuseirat, la Defensa Civil informó que un ataque aéreo israelí mató a siete personas, incluidos tres menores.

Las restricciones a los medios en Gaza y las dificultades de acceso a muchas zonas impiden a AFP verificar de manera independiente las cifras y detalles proporcionados por la agencia de defensa civil o por el ejército israelí.

Durante el ataque del 7 de octubre, milicianos islamistas mataron a 1219 del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

También secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, incluidas 25 que estarían muertas, según el ejército israelí.

La campaña de represalias israelí ha matado al menos a 64.231 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

