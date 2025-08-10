Ejército israelí dice que corresponsal de Al Jazeera muerto en Gaza era un "terrorista"
El ejército de Israel afirmó que el corresponsal de Al Jazeera, Anas al Sharif, a quien mató el...
El ejército de Israel afirmó que el corresponsal de Al Jazeera, Anas al Sharif, a quien mató el domingo en un bombardeo en Ciudad de Gaza, era un "terrorista" que "se hacía pasar por periodista", luego de que el medio catarí reportara esa muerte y la de otros tres funcionarios.
"Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera", afirmó el ejército israelí en Telegram.
"Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes", añade el mensaje.
