Ejército israelí dice que identificó los restos de otro rehén

Las autoridades israelíes anunciaron el domingo que identificaron los restos de Ronen Engel, uno de los dos rehenes fallecidos cuyos cuerpos fueron entregados la víspera por el movimiento islamista Hamás.

El ejército israelí indicó "haber informado a la familia del rehén Ronen Engel" del retorno de sus restos a Israel, una información confirmada por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Engel, de 54 años, residente del kibutz Nir Oz, fue secuestrado de su casa y matado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a Gaza. El ejército israelí anunció su muerte el 1 de diciembre de 2023.

avm/emp/dhw/mtp/mas/atm