Ejército israelí dice que interceptó misil lanzado desde Yemen
El ejército israelí anunció el domingo que interceptó un misil lanzado desde Yemen, donde los rebeld
El ejército israelí anunció el domingo que interceptó un misil lanzado desde Yemen, donde los rebeldes hutíes frecuentemente efectúan ataques que califican como respuestas a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.
"Después de que sonaran las sirenas en varias partes de Israel, un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes)", indicó el ejército en un comunicado.
Los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, frecuentemente lanzan misiles contra Israel, la mayoría de los cuales son interceptados.
Israel bombardeó en septiembre varios sitios en poder de los hutíes en la capital Saná y la provincia norteña de Jawf, donde 35 personas murieron y 131 resultaron heridas, según los rebeldes, que controlan gran parte de Yemen.
