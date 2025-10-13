Ejército israelí dice que la Cruz Roja se dirige a recoger restos de rehenes fallecidos

El ejército israelí afirmó el lunes que la Cruz Roja se dirigía a recoger los restos de varios rehenes muertos en cautiverio en la Franja de Gaza.

"Según la información recibida la Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza donde se le entregarán varios ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos", informó el ejército en un comunicado conjunto con la agencia de seguridad Shin Bet.

El brazo armado de Hamás había anunciado que este lunes solo entregaría cuatro de los 28 cadáveres de rehenes de grupos militantes palestinos que aún permanecen en Gaza.

glp/jd/ser/an/sag/rnr