Ejército israelí dice que la evacuación de Ciudad de Gaza es "inevitable"
El ejército israelí afirmó el miércoles que la evacuación de Ciudad de Gaza es "inevitable" en...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ejército israelí afirmó el miércoles que la evacuación de Ciudad de Gaza es "inevitable" en el marco de las operaciones militares en el territorio palestino.
"La evacuación de Ciudad de Gaza es inevitable (...) cada familia que se reubique en el sur recibirá la mayor ayuda humanitaria posible", escribió en la red X el portavoz en árabe del ejército, Avichay Adraee.
La ONU estima en casi un millón de personas la población actual de la zona de Ciudad de Gaza, que incluye la urbe y sus alrededores, en el norte del territorio palestino, asolado por casi dos años de guerra.
