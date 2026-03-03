LA NACION

Ejército israelí dice que misiles iraníes impactan en el centro de Israel.

Ataques entre Israel e Irán, tensión en Medio Oriente
Ejército israelí dice que misiles iraníes impactan en el centro de Israel.- - IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE

JERUSALÉN, 3 mar (Reuters) - El ‌Ejército israelí ‌informó el ⁠martes de ataques con ​misiles ⁠iraníes en ⁠la zona de ​Tel Aviv, en Israel.

"Las ‌fuerzas de búsqueda ​y ​rescate, junto con numerosos equipos de emergencia, están operando actualmente en los ​lugares de impacto en el ⁠centro de Israel", dijo ‌el Ejército. "Las circunstancias del impacto están siendo investigadas".

El servicio de ambulancias de Israel informó ‌de que estaba atendiendo a tres ⁠personas en ‌los lugares del ⁠impacto ⁠que presentaban heridas leves.

La policía israelí dijo que había varias zonas de ‌impacto con ​fragmentos de munición en el distrito de Tel Aviv. (Reporte ‌de Steven Scheer)

