Ejército israelí dice que misiles iraníes impactan en el centro de Israel.
JERUSALÉN, 3 mar (Reuters) - El Ejército israelí informó el martes de ataques con misiles iraníes en la zona de Tel Aviv, en Israel.
"Las fuerzas de búsqueda y rescate, junto con numerosos equipos de emergencia, están operando actualmente en los lugares de impacto en el centro de Israel", dijo el Ejército. "Las circunstancias del impacto están siendo investigadas".
El servicio de ambulancias de Israel informó de que estaba atendiendo a tres personas en los lugares del impacto que presentaban heridas leves.
La policía israelí dijo que había varias zonas de impacto con fragmentos de munición en el distrito de Tel Aviv. (Reporte de Steven Scheer)