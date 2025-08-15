Ejército israelí ejecuta operaciones a las afueras de Ciudad de Gaza

Tropas israelíes ejecutaron este viernes varias operaciones militares en las afueras de Ciudad de Gaza antes de lo que se espera sea una importante ofensiva para tomar el control, anunció el ejército israelí.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara la captura de la ciudad más grande del territorio palestino tras 22 meses de guerra que han provocado una grave crisis humanitaria.

"En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun, a las afueras de la Ciudad de Gaza", dijo el Ejército en un comunicado.

"Las tropas están operando para ubicar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista tanto sobre la superficie como bajo tierra", afirmó el Ejército.

El miércoles de esta semana el jefe de Estado Mayor del ejército israelí dijo que el plan para una nueva ofensiva que pretende tomar la Ciudad de Gaza había sido aprobado.

Residentes de Ciudad de Gaza dijeron a la AFP que los ataques aéreos a las zonas residenciales de la ciudad se han estado intensificando recientemente, mientras que a principios de esta semana el movimiento islamista armado Hamás criticó las "agresivas" incursiones terrestres israelíes en el lugar.

Los planes del gobierno israelí para expandir la guerra han desencadenado una ola de condenas internacionales así como protestas internas.

El ataque de Hamás de octubre de 2023 que desató la guerra causó la muerte de 1219 personas, según un balance de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí ha dejado a unos 61.827 palestinos muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera confiables.