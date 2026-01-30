Ejército israelí habría aceptado que número de muertos en Gaza llega a unos 70.000

JERUSALÉN, 30 ene (Reuters) - El Ejército israelí habría aceptado que unos 70.000 palestinos murieron durante la guerra en Gaza, tras haber puesto en duda anteriormente las cifras de víctimas mortales comunicadas por las autoridades sanitarias del enclave, informó el viernes la prensa local citando a altos mandos militares.

Naciones Unidas han señalado desde hace tiempo como precisas las cifras de víctimas mortales registradas por las autoridades sanitarias de Gaza. Israel ha puesto en duda estas cifras, argumentando que el ministerio de Sanidad del enclave estaba dirigido por Hamás y no era fiable.

El ministerio de Salud de Gaza publica los nombres y edades de las personas que registra como fallecidas. Ahora afirma que la cifra asciende a más de 71.000, incluidos más de 480 muertos en ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre.

Afirma que muchos miles más siguen sepultados bajo los escombros de las ciudades destruidas de Gaza. No distingue entre civiles y combatientes, pero ha identificado a la mayoría de los fallecidos como mujeres o niños.

Citando una rueda de prensa celebrada el jueves con altos mandos militares, el sitio web de noticias israelí Ynet y otros medios de comunicación importantes informaron que el ejército había adoptado una estimación similar.

"Según nuestras estimaciones, alrededor de 70.000 habitantes de Gaza murieron durante la guerra, sin contar a los desaparecidos", afirmó un funcionario citado por Ynet.

"Actualmente estamos trabajando para distinguir entre terroristas y personas que no estaban involucradas", afirmó el funcionario, según se cita.

Al ser preguntado al respecto, el Ejército israelí respondió que "los detalles publicados no reflejan los datos oficiales (de las Fuerzas de Defensa de Israel)".

Añadió que "cualquier publicación o informe sobre este asunto se dará a conocer a través de los canales oficiales y ordenados".

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra causó la muerte de unas 1.200 personas en Israel, la mayoría de ellas civiles, según los recuentos israelíes. Más de 470 soldados israelíes han muerto durante la guerra. (Reporte de Rami Ayyub. Edición de Peter Graff. Editado en español por Natalia Ramos)