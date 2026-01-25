Ejército israelí investiga a un soldado sospechoso de extorsionar a familia palestina

El ejército israelí inició una investigación sobre un soldado sospechoso de haber inventado el secuestro de un palestino detenido para exigir un rescate a su familia, informó la institución militar a AFP este domingo.

Según The Times of Israel, el detenido palestino se encontraba retenido en un centro de detención cuando un guardia de la policía militar israelí lo fotografió y envió la imagen a su familia, afirmando falsamente que había sido secuestrado.

El soldado pidió a la familia una transferencia de dinero a cambio de su liberación, informó la radio del ejército israelí.

Al ser contactado por AFP, el ejército confirmó el caso y anunció la apertura de una investigación, pero declinó proporcionar más detalles mientras el proceso estuviera en curso.

El palestino fue detenido cuando intentaba entrar ilegalmente en Israel desde Cisjordania ocupada, reportó The Times of Israel.