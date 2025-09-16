Ejército israelí lanza una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza, según Axios

15 sep (Reuters) -

El ejército israelí lanzó el lunes una ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del enclave, informó Axios citando a responsables israelíes.

El ejército israelí no respondió de inmediato a la petición de comentarios sobre el movimiento, que se produce tras semanas de intensos ataques israelíes contra la ciudad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército el mes pasado capturar la ciudad de Gaza, que describe como un bastión del grupo miliciano Hamás que lanzó el ataque sorpresa de octubre de 2023 contra Israel.

Desde entonces, el ejército ha sitiado la Franja de Gaza, creando una catástrofe humanitaria con destrucción generalizada, desplazamientos masivos y grave escasez de alimentos y agua.

Las fuerzas israelíes llevan semanas operando en las afueras de la ciudad de Gaza, acercándose cada vez más al centro, donde se calcula que el mes pasado se refugiaban un millón de palestinos.

“Gaza está ardiendo”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje en la red social X a primera hora del martes. “Las Fuerzas de Defensa de Israel golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

No quedó claro de inmediato si Katz estaba comentando la operación terrestre de la que se informó.

Hamás atacó Israel en octubre de 2023, matando a 1200 personas y tomando 251 rehenes, según los recuentos israelíes. Las autoridades israelíes afirman que 20 de los 48 rehenes restantes en Gaza están vivos.

El posterior asalto militar de Israel contra Hamás ha matado a más de 64.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras que un observatorio mundial del hambre afirma que parte del enclave sufre hambruna. Israel controla ya cerca del 75% de Gaza.

La semana pasada, Israel lanzó un ataque aéreo contra dirigentes de Hamás en Qatar, ampliando sus acciones militares que se han extendido por todo Oriente Medio. (Información de Christian Martinez, Alexander Cornwell, Enas Alashray y Yomna Ehab; edición de Lincoln Feast; editado en español por Irene Martínez)