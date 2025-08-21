Ejército israelí llama a evacuar hospitales y organizaciones humanitarias del norte de Gaza

El ejército israelí declaró el jueves que informó al personal médico y a las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza para que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona.

Esta semana, oficiales militares israelíes informaron a "los funcionarios médicos y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza... que se preparen para la evacuación de la población hacia el sur de la Franja de Gaza", según el comunicado emitido por el ejército.

El anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa aprobó esta semana una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas, lo que agudiza los temores de que la campaña agrave la ya catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Según el comunicado, el ejército informó a las partes pertinentes en Gaza para que comiencen a reubicar el equipo hospitalario en el sur.

"Los oficiales enfatizaron a los responsables médicos que están realizando ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja para recibir a los enfermos y heridos, y que se prevé un aumento en la entrada del equipo médico necesario", señala el comunicado.