Ejército israelí promete emplear "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza

El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra.

El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria en el devastado territorio, y desde que Israel anunció el inicio de su ofensiva en la principal ciudad del enclave, una extensa fila de palestinos huye hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros.

"A partir de este momento, la carretera de Salah al Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas", escribió el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, en la red X.

Israel anunció la apertura el miércoles de una nueva ruta "temporal" para huir de Ciudad de Gaza a través de la carretera Salah al Din, pero dijo que solo permanecería abierta hasta el viernes al mediodía (09H00 GMT).

La carretera Salah al Din es la principal vía norte-sur que atraviesa la franja costera, gobernada por Hamás desde 2007.

La advertencia de este viernes se produce tres días antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido, reconocerán al Estado Palestino.

- "Lo hemos perdido todo" -

La única ruta posible hacia el sur, indicó Avichay Adraee, es por la calle Al-Rashid. El portavoz militar instó a los habitantes a "aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria".

"Nuestra vida se convirtió en una sucesión de explosiones y peligros", lamentó a la AFP por teléfono Sami Baroud, desde el oeste de Ciudad de Gaza.

"Lo hemos perdido todo: nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra sensación de seguridad. ¿Cómo puedo evacuar si ni siquiera puedo permitirme el transporte?", se preguntó este desplazado de 35 años.

La ofensiva en Ciudad de Gaza, respaldada por Estados Unidos, coincidió con la publicación de un informe de una comisión independiente nombrada por la ONU.

En el documento, la comisión acusó a Israel de cometer un "genocidio" en el territorio palestino, y responsabilizó al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos.

Israel rechazó esta acusación y tachó el informe de "sesgado y mentiroso".

Durante su ataque el 7 de octubre de 2023, comandos islamistas mataron en Israel a 1219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí mató al menos a 65.141 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera fiables.

