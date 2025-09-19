LA NACION

Ejército israelí promete emplear "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza y urge a más evacuaciones

El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.

"A partir de este momento, la carretera de Salah al-Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas", escribió el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, en la red X.

La única ruta posible hacia el sur es por la calle Al-Rashid, añadió, e instó a los habitantes a "aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria".

