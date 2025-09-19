Ejército israelí promete emplear "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza y urge a más evacuaciones
El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaz
El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.
"A partir de este momento, la carretera de Salah al-Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas", escribió el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, en la red X.
La única ruta posible hacia el sur es por la calle Al-Rashid, añadió, e instó a los habitantes a "aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria".
