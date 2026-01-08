Ejército libanés dice haber tomado el control del sur; Israel afirma que Hezbolá aún debe desarmarse

Por Tamar Uriel-Berri y Maya Gebeily

JERUSALÉN/BEIRUT, 8 ene (Reuters) - El ejército libanés dijo el jueves que tomó el control operativo del sur del país, pero Israel afirmó que los esfuerzos para desarmar a los combatientes de Hezbolá son insuficientes, elevando la presión sobre los líderes libaneses, que temen que Israel pueda intensificar los ataques.

Líbano ha estado tratando de poner todas las armas bajo control estatal, en línea con un alto el fuego de noviembre de 2024 mediado por Estados Unidos que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo musulmán chií Hezbolá, respaldado por Irán. Israel afirma que la tregua exige el desarme completo de Hezbolá, muy debilitado por sus ataques.

El ejército se había fijado el plazo de retirar el armamento no estatal de la zona sur, cerca de la frontera israelí, para fines de 2025, antes de pasar a otras zonas del país.

El jueves señaló que había alcanzado ese objetivo inicial, asegurando las zonas situadas al sur del río Litani, excluyendo las posiciones aún en poder de las fuerzas israelíes, aunque aún queda trabajo por hacer en la limpieza de artefactos explosivos sin detonar y túneles.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que los esfuerzos del gobierno y el ejército libaneses constituyen "un comienzo alentador". No obstante, añadió que "están lejos de ser suficientes, como demuestran los esfuerzos de Hezbolá por rearmarse y reconstruir su infraestructura terrorista con apoyo iraní".

El desarme de Hezbolá es "imperativo para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano", agregó.

Israel ha estado llevando a cabo ataques casi diarios en el sur del Líbano y, en ocasiones, en zonas más amplias, acusando a Hezbolá de intentar restablecer su infraestructura y a Beirut de no respetar el alto el fuego.

En una declaración escrita el jueves, el bloque parlamentario de Hezbolá afirmó que Líbano había cumplido sus obligaciones en virtud del acuerdo de alto el fuego. Afirmó que el gobierno libanés debe evitar hacer concesiones a Israel y "ejercer toda la presión posible" para obligar a Israel a detener los ataques y retirar las tropas.

(Reporte adicional de Jana Choukeir en Dubai y Tala Ramadan en Beirut; escrito por Ahmed Elimam y Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)