Ejército nigeriano afirma haber matado a un comandante de Boko Haram y a 10 combatientes

ABUYA, 1 feb (Reuters) - El Ejército nigeriano afirmó el domingo que había matado a un comandante de alto rango de Boko Haram y a otros 10 militantes durante una operación nocturna en el estado nororiental de Borno.

El Ejército identificó al líder muerto como Abu Khalid y afirmó que era el segundo al mando de Boko Haram en el bosque de Sambisa.

«Abu Khalid era una figura clave dentro de la jerarquía terrorista, que coordinaba las operaciones y la logística en el eje de Sambisa», afirmó el comunicado, que agregó que no se registraron bajas entre sus tropas.

Nigeria lleva más de una década luchando contra Boko Haram y su grupo escindido ISWAP en un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en toda la región del lago Chad.

