Ejército nigeriano mata a más de 100 criminales en un operativo

El ejército nigeriano mató a más de 100 miembros de una banda criminal en una incursión aérea y terrestre efectuada el fin de semana en el noroeste del país, según un informe elaborado para Naciones Unidas, al que AFP accedió este lunes.

Los grupos armados llevan años aterrorizando a las comunidades del noroeste y centro de Nigeria, atacando aldeas, secuestrando a residentes a cambio de rescates y quemando casas después de saquearlas.

El operativo militar tuvo lugar "en las primeras horas" del domingo en el conflictivo estado de Zamfara (noroeste), en la zona de Bukkuyum, donde aviones bombardearon a más de 400 delincuentes en su campamento forestal de Makakkari, en coordinación con tropas terrestres.

Según el reporte este ataque "puede haber sido una respuesta a los continuos actos de bandolerismo, especialmente secuestros, que se produjeron en el estado durante el mes anterior".

"Las tropas aéreas y terrestres emboscaron un campamento bandido... matando a más de 100", agrega el texto.

La aldea de Adabka, en Bukkuyum, fue el viernes escenario de un ataque en el que murieron 13 miembros de las fuerzas de seguridad y varios habitantes fueron secuestrados.

La crisis de "bandolerismo" en Nigeria comenzó con el conflicto por los derechos sobre la tierra y el agua entre pastores y agricultores.

Sin embargo, terminó transformándose en delincuencia organizada, con bandas que atacan a comunidades rurales con poca o ninguna presencia gubernamental.